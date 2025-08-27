«Плыл осознанно»: участник заплыва в Босфоре заявил, что россиянин сбился с курса

Российский пловец Свечников мог сбиться с маршрута во время заплыва по Босфору

Российский пловец Николай Свечников, участвовавший в массовом заплыве в Босфоре, временно сбился с маршрута при пересечении пролива. Об этом пишет издание Milliyet.

Как указано в материале, такую информацию дал другой участник заплыва — турок Хаяти Шамильоглу. Он поделился, что встретил пловца во время заплыва, после чего попытался ему указать, что тот плывет не в ту сторону.

«Он услышал меня, вроде бы понял, но сделал жест, как бы говоря: «Я знаю, что делаю, не вмешивайся», и продолжил плыть в том же направлении. Он был очень сильным пловцом. <...> Странно, что этот пловец не был виден дежурным катерам. Думаю, пловец вышел на берег и не утонул. Он плыл осознанно, зная свою цель. Он не выглядел дезориентированным в этом смысле», — рассказал турецкий пловец.

Заплыв состоялся 24 августа, спортсмен не финишировал, поисковая операция идет четвертые сутки.

Из трех тысяч участников ежегодного заплыва, организованного Национальным олимпийским комитетом Турции, Свечников единственный не вернулся к финишу. Заплыв проходил в 37-й раз, в 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.

27 августа появилась информация, что от трекера Свечникова идет сигнал — с глубины Босфора. Однако глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Ранее было опубликовано видео с последними минутами пропавшего Свечникова перед заплывом в Босфоре.