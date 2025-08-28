Российский тренер о матче с Иорданией: хочется команды посильнее

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов высказался о товарищеском матче между сборными России и Иордании, заявив, что хочется команды посильнее, передает «Советский спорт».

«Не знаком со сборной Иордании. Не знаю, не интересовался, какой там рейтинг. Всегда интересно с кем-то сыграть. Понятно, что хочется команды посильнее, но с кем получается, с тем и играем», — сказал Билялетдинов.

4 сентября в Москве Россия сыграет с Иорданией, а 7-го числа проведет матч с Катаром в Эр-Райяне.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что Федор Смолов хочет сыграть прощальный матч за сборную России.