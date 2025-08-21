Смолов хочет сыграть прощальный матч за сборную России

Смолов о прощальном матче за сборную России: если организуют и позовут — я за

Чемпион России по футболу Федор Смолов заявил о желании сыграть прощальный матч за сборную России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если кто‑то организует и позовет, то, конечно, я за», — заявил Смолов.

21 августа 35-летний Смолов помог медийному клубу «Броук Бойз» обыграть курский «Авангард» во втором раунде Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на центральном стадионе в городе Орел, завершилась со счетом 2:1. Уже на 7-й минуте курян вперед вывел Владислав Игнатенко, однако на 46-й минуте счет сравнял Смолов. Победу медиаколлективу принес Максим Майрович на 73-й минуте.

4 сентября в Москве Россия сыграет с Иорданией, а 7-го числа проведет матч с Катаром в Эр-Райяне.

В 2025 году национальная команда также еще проведет матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

