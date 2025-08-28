Легенда «Спартака» раскритиковал главного тренера клуба РПЛ

Легенда «Спартака» Бубнов о тренере «Балтики» Талалаеве: его никто не знает

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов заявил, что наставник красно-белых Деян Станкович сильнее тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева.

Во время эфира на канале «Коммент.Шоу» Нобель Арустамян назвал Талалаева сильным тренером для Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ты что, с ума сошел? Да ты кто такой по сравнению со Станковичем? Станковича весь мир знает, а тебя — никто», — ответил Бубнов.

24 августа «Балтика» в матче РПЛ обыграла «Сочи».

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» занимает четвертое место, набрав 12 очков. «Сочи» идет на 16-й строчке, имея в активе один балл. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 15 очков.

В следующем матче «Балтика» сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном». Матч пройдет 31 августа. Команды выйдут на поле в 13:30 по московскому времени.

«Сочи» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых 30 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Ранее экс-президент «Спартака» заявил, что вокруг петербургского «Зенита» создается хайп.