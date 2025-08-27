Экс-президент «Спартака» заявил, что вокруг «Зенита» создается хайп

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Legalbet заявил, что получивший российское гражданство защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может быть продан клубом, если будет заигран за сборную Бразилии.

По его мнению, никакой подставы в том, что игрок был вызван в расположение южноамериканской сборной, нет.

«Мне кажется, это какой-то инфоповод для того, чтобы повизжать в очередной раз. Я не вижу проблемы — любого иностранца, который им не нужен, отдали и все, снова поместились в заявку», — заявил Червиченко.

Дуглас Сантос и Луис Энрике 25 августа были вызваны в национальную сборную Бразилии на сентябрьские отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года. Сборная Бразилии в сентябре сыграет с Чили и Боливией.

В ноябре 2024 года Дуглас Сантос получил российское гражданство, если он сыграет за Бразилию, то будет считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Балтику» в матче Кубка России.