«А чего вы удивляетесь?» Губерниев назвал логичным недопуск биатлонистов на ОИ-2026

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) не допустить российских и белорусских в нейтральном статусе к участию в Олимпийских играх 2026 года является закономерным.

По его словам, повода для отмены запреты со стороны IBU не случилось.

«Удивляться было нужно, если бы они нас допустили. IBU нас никуда не пустит, пока ситуация в мире остается прежней. Надо это понимать. Вы на что надеялись? Кто куда собирался ехать?» — заявил Губерниев.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026. схему и на ОИ-2026.

