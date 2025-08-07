Чемпион ОИ оценил перспективы знаменитого норвежского биатлониста в футболе

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал сомнительными перспективы норвежца Йоханнеса Бё в футболе. Его слова приводит Sport24.

«Ему сейчас можно заниматься любым видом спорта. Не думаю, что Бё будет каким-то выдающимся спортсменом в футболе, где никаких терапевтических исключений нет», — заявил Васильев.

6 августа 32-летний Бё в своих социальных сетях объявил о подписании контракта с клубом шестого дивизиона Норвегии «Вингер».

23 марта Братья Бё провели последнюю гонку в карьере.

18 января Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Вслед за братом, о завершении карьеры объявил и Тарьей — 24 января.

За свою карьеру 31-летний Йоханнес Бё стал пятикратным олимпийским чемпионом, дважды он выигрывал серебро Олимпиад, еще два раза он завоевывал бронзу Игр. На чемпионатах мира Бё 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала, 12 раз ему давалось выиграть серебро, еще пять раз он выигрывал бронзовые награды. Еще пять раз Бё становился чемпионом мира среди юниоров. Пять раз Бё становился обладателем Кубка мира.

