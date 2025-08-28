На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские биатлонисты пропустят Олимпиаду 2026 года

IBU не допустил российских атлетов в нейтральном статусе на Олимпиаду 2026 года
Kai Pfaffenbach/Reuters

Международный союз биатлонистов (IBU) не допустил российских и белорусских в нейтральном статусе к участию в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», – говорится в опубликованном сообщении.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026. схему и на ОИ-2026.

Ранее сообщалось, что финский биатлонист оштрафован за выстрел в человека.

Зимние виды спорта
