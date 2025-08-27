Финский биатлонист оштрафован за выстрел в человека

Финский биатлонист Артту Хейккинен был оштрафовал за случайный выстрел в своего крестного на охоте. Об этом пишет издание Yle.

Окружной суд Кайнуу признал Хейккинена виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении правил охоты и оштрафовал спортсмена на €420. Также биатлонист обязан выплатить пострадавшему компенсацию в размере €2800 и оплатить все судебные издержки.

Указанный инцидент произошел в сентябре 2024 года, когда спортсмен вместе со своим отцом и крестным направился на охоту в лес. Хейккинен заметил птицу и хотел подстрелить ее, но вместо этого попал в крестного. Дробь прошлась по верхней части туловища, задела голову и руки, после чего мужчина ослеп на один глаз.

Биатлониста обвинили обвинили в халатности, повлекшей причинение вреда здоровью, а также нарушении правил безопасности на охоте. Хейккинен по ходу разбирательств заявил, что был уверен, что крестный находится позади него. Между ними было расстояние чуть больше 50 метров, и находились деревья, поэтому биатлонист не подозревал, что может попасть в человека.

Биатлонист — член сборной Финляндии. На его счету золотая медаль на юношеском чемпионате мира в 2022 году в индивидуальной гонке.

