Вероятность выживания застрявшей альпинистки Наговициной сравнили с чудом

Спасатель Денис Киселев в интервью aif.ru заявил, что вероятность выживания застрявшей в горах Киргизии альпинистки Натальи Наговициной ничтожно мала.

По его словам, подобное может пройзойти лишь чудом.

«Я бы сказал, что уже больше недели относится к разделу чуда, если она жива. Реальность, суровая бытность, практика, опыт в альпинизме говорит – скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело», — заявил Киселев.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.

Ранее сообщалось, что Наталье Наговициной отказывали в восхождении на пик Победы.