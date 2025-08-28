На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вероятность выживания застрявшей альпинистки Наговициной сравнили с чудом

Спасатель Киселев заявил, что альпинистка Наговицина могла выжить лишь чудом
true
true
true
close
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спасатель Денис Киселев в интервью aif.ru заявил, что вероятность выживания застрявшей в горах Киргизии альпинистки Натальи Наговициной ничтожно мала.

По его словам, подобное может пройзойти лишь чудом.

«Я бы сказал, что уже больше недели относится к разделу чуда, если она жива. Реальность, суровая бытность, практика, опыт в альпинизме говорит – скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело», — заявил Киселев.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.

Ранее сообщалось, что Наталье Наговициной отказывали в восхождении на пик Победы.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами