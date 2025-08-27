В правительстве Киргизии высказались об усилиях по спасению Наговициной

Государственные органы Киргизии приложили максимум усилий для спасения застрявшей в горах республики российской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал пресс-секретарь президента страны Садыра Жапарова Аскат Алагозов.

«С момента поступления сообщения о том, что альпинистка получила травму и не может спуститься со скалы, соответствующие государственные службы приложили все усилия для ее эвакуации», — написал пресс-секретарь.

С момента перелома ноги Наговициной прошло около 15 суток. Продолжить спасательную операцию на сегодняшний момент не представляется возможным из-за погодных условий. 27 мая Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Признаков жизни у Наговициной обнаружено не было.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. После этого в СМИ появилось несколько сообщений, что альпинистку могут попробовать спасти еще раз, однако попыток предпринято не было.

Ранее стало известно, сколько может стоить операция по спасению Наговициной.