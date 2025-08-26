Стало известно, при каком условии могут спасти альпинистку Наговицину

Альпинист Пятницин: спасти Наговицину может только очень богатый человек

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая при восхождении на Пик Победы, может быть транспортирована с горы лишь в случае, если найдется крупный спонсор операции по ее спасению. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.

По его словам, единственным шансом на успешный исход остается ситуация, при которой в зону местонахождения Наговициной будет оперативно доставлено большое количество людей и специальной техники.

«Прямо сейчас из-за природных обстоятельств спасательная операция прервана. Я не знаю, когда она может быть продолжена. Может быть, завтра найдется какой-то богатый человек, который пригонит туда много людей и кучу дронов. Они начнут летать и, возможно, что-то даже сделают», — заявил Пятницин.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СК РФ начали проверку по факту инцидента с альпинисткой Наговициной.