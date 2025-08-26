В СК РФ начали проверку по факту инцидента с альпинисткой Наговициной

Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента в горах Киргизии с альпинисткой Натальей Наговициной, не сумевшей самостоятельно спуститься после восхождения на пик Победы. Об этом сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

По ее словам, проверка начата после соотвествующего указания главы СК Александра Бастрыкина.

«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета России организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

