«Спартак» все еще может подписать защитника «Галатасарая»

«Евро-Футбол.Ру»: «Спартак» еще может подписать защитника «Галатасарая» Куэсту

Московский «Спартак» все еще может осуществить сделку по покупке защитника стамбульского «Галатасарая» Карлоса Куэсты. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, турецкий клуб готов пойти на снижение цены ради осуществления сделки. Отмечается, что трансфер еще окончательно не сорван, однако шансы на его осуществление остаются малы.

23 августа «Спартак» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграл казанский «Рубин». Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Пабло Солари на 58-й минуте открыл счет. Через 15 минут Кристофер Мартинс удвоил преимущество гостей.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет c «Сочи». Встреча состоится 30 августа. Команды выйдут на поле в 18:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает восьмое место, набрав восемь очков.

Ранее в сборной Бразилии объяснили, зачем вызвали игрока с российским паспортом.