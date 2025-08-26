В сборной Бразилии объяснили, зачем вызвали игрока с российским паспортом

Каэтану: Дугласа Сантоса из «Зенита» вызвали в сборную Бразилии как бразильца

Исполнительный директор сборной Бразилии по футболу Родриго Каэтану в интервью РИА Новости заявил, что получивший российское гражданство защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вызван в расположение национальной сборной не как легионер.

По его словам, на данный момент нет информации о том, сделал ли футболист окончательный выбор в пользу того, играть за сборную России или Бразилии.

«Его включение в расширенный состав означает, что он вызван в сборную Бразилии как бразилец. На данный момент это все, что есть», — заявил Каэтану.

Дуглас Сантос и Луис Энрике 25 августа были вызваны в национальную сборную Бразилии на сентябрьские отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года. Сборная Бразилии в сентябре сыграет с Чили и Боливией.

В ноябре 2024 года Дуглас Сантос получил российское гражданство, если он сыграет за Бразилию, то будет считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что 70-летний глава «Зенита» Александр Медведев станет самым возрастным футболистом в мире.