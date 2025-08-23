Жена экс-футболиста «Спартака» записала видео, на котором она убегает от извращенца

Кристина Воропаева, жена российского экс-футболиста московского «Спартака» Артема Воропаева, рассказала в своих соцсетях, что на нее напал извращенец возле территории детского сада.

«Сегодня произошло страшное. Спустя три часа я не могу отойти от ситуации. Ужасно, что в светлое время суток прямо около территории детского садика за тобой может побежать извращенец без штанов», — написала девушка.

Также Кристина рассказала, что подала заявление в полицию.

Девушка отметила, что шла за 3-летним сыном в детский сад.

«Это страшно, безумно страшно. События происходят, на секунду, вдоль забора детского сада», — добавила Воропаева.

Ранее боец смешанного стиля (MMA) Джойс Виейра рассказала о последствиях, с которыми столкнулась после инцидента с мастурбирующим мужчиной на пляже.

«Это оказало влияние на мою жизнь. Я целую неделю просыпалась среди ночи из-за того, что перед глазами стояла эта сцена. Он мог делать то же самое перед чьей-то дочерью или внучкой. Это очень травмирует.», — сказала Виейра.

Ранее звезду миланского «Интера» обвинили в домашнем насилии перед матчем Лиги чемпионов.