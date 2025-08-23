На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жена экс-футболиста «Спартака» записала видео, на котором она убегает от извращенца

На супругу бывшего футболиста «Спартака» Воропаева напал извращенец
true
true
true

Кристина Воропаева, жена российского экс-футболиста московского «Спартака» Артема Воропаева, рассказала в своих соцсетях, что на нее напал извращенец возле территории детского сада.

«Сегодня произошло страшное. Спустя три часа я не могу отойти от ситуации. Ужасно, что в светлое время суток прямо около территории детского садика за тобой может побежать извращенец без штанов», — написала девушка.

Также Кристина рассказала, что подала заявление в полицию.

Девушка отметила, что шла за 3-летним сыном в детский сад.

«Это страшно, безумно страшно. События происходят, на секунду, вдоль забора детского сада», — добавила Воропаева.

Ранее боец смешанного стиля (MMA) Джойс Виейра рассказала о последствиях, с которыми столкнулась после инцидента с мастурбирующим мужчиной на пляже.

«Это оказало влияние на мою жизнь. Я целую неделю просыпалась среди ночи из-за того, что перед глазами стояла эта сцена. Он мог делать то же самое перед чьей-то дочерью или внучкой. Это очень травмирует.», — сказала Виейра.

Ранее звезду миланского «Интера» обвинили в домашнем насилии перед матчем Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами