Звезду «Интера» обвинили в домашнем насилии перед матчем Лиги чемпионов

Актриса фильмов для взрослых Шарлотта Лавиш на своей странице в социальных сетях обвинила звезду миланского «Интера» Маркуса Тюрама в домашнем насилии.

Она опубликовала восьмиминутную видеозапись, на котором показала следы от побоев и заявила, что их нанес футболист. Согласно словам Лавиш, когда Тюрам выступал за «Боруссию» из Менхенгладбаха, он запер ее в комнате и напал на нее, пытаясь удалить отснятое ею видео. У нее спросили, почему она решила рассказать об этом только спустя три года после произошедшего, на что Лавиш заявила, что не ищет в этом никакой финансовой выгоды и не считает, что футболист понесет за это какое-то наказание.

Запись появилась в социальных сетях накануне важного для «Интера» матча. 6 мая итальянская команда на своем поле примет «Барселону» в ответом матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча завершился со счетом 3:3, а Тюрам может появиться в стартовом составе своей команды на ответный поединок.

В текущем сезоне Тюрам во всех турнирах записал на свой счет 18 забитых мячей и 5 результативных передач.

Ранее звезда сборной Италии ответил на критику из-за посещения России.