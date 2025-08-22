Застрявшая альпинистка Наговицына отправилась на пик Победы за наградой

Российская альпинистка Наталья Наговицина отправилась на пик Победы за наградой «Снежный барс». Об этом KP.RU рассказала подруга спортсменки Лия Попова

«Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок «Снежный барс». Для альпинистов это очень престижно», — сказала Попова.

Награда «Снежный барс» вручается за покорение всех пяти семитысячников Евразии: пиков Исмаила Сомони (Коммунизма), Победы, Ленина, Корженевской и Хан-Тенгри.

Наговицина получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

Затем за Наговициной прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговицина парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год Наговицина поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее сообщалось о том, что альпинистку Наговицину, застрявшую в горах Киргизии, больше не будут спасать.