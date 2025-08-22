Российскую альпинистку, застрявшую в горах Киргизии, больше не будут спасать

Альпинистку Наговицину, застрявшую в горах Киргизии, больше не будут спасать

Российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, больше не будут спасать. Об этом Mash рассказал руководитель спасательной экспедиции Дмитрий Греков.

Греков отметил, что шансы найти спортсменку живой минимальны, шансов снять ее с пика ещё меньше, поэтому спасатели решили не рисковать.

Наговицина получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

Затем за Наговициной прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговицина парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год Наговицина поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее спасатели не смогли пробиться к Наговициной.