«Это свинство»: олимпийский чемпион раскритиковал легендарного тренера «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию раскритиковал бывшего тренера московского «Спартака» Олега Романцева, который назвал футбол мужицким видом спорта, а тех, кто валяется, корчится и кричит призвал идти в фигурное катание, передает Sport24.

«Слова Романцева про фигурное катание? С уважением отношусь к спортивным заслугам Романцева. Но когда ты так долго работаешь в «Спартаке», то, наверное, подобное свинство возможно», — сказал Траньков.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год. Под его руководством московская команда восемь раз становилась чемпионом России, а также один раз выигрывала чемпионат СССР. Романцев является самым титулованным тренером в истории чемпионата России.

В текущем чемпионате России «Спартак» идет на 13-м месте, набрав пять очков.

