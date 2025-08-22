На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский футболист вернулся из Европы и подписал контракт с «Динамо»

Антон Миранчук подписал контракт с московским «Динамо»
Philipp Kresnik/Global Look Press

Полузащитник сборной России Антон Миранчук перешел из швейцарского «Сьона» в московское «Динамо». Об этом «Матч ТВ» сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев.

«Антон удачно прошел медосмотр, все хорошо. 40 минут назад выехал из офиса в сторону базы. Подписал контракт с «Динамо». Можно говорить о том, что переход состоялся», — сказал Кузьмичев.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

Ранее Миранчук прилетел в Россию.

Футбол. Чемпионат России
