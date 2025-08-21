Футболист швейцарского «Сьона» Антон Миранчук прилетел в Россию, сообщает журналист Микеле Антонов в своем Telegram-канале.

«Вы соскучились, и я соскучился. Какие цели? В эти игры не надо играть, вы все все прекрасно понимаете. Пока не могу комментировать, оглашать какие-то детали, поэтому — посмотрим», — сказал Миранчук.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

Ранее Александр Мостовой раскрыл, почему Миранчук возвращается в Россию.