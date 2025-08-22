На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Динамо» объявило об уходе уругвайского футболиста

«Динамо» рассталось с приобретенным у «Милана» футболистом Лаксальтом
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московское «Динамо» объявило об уходе из команды уругвайского футболиста Диего Лаксальта. Информация об этом опубликовано на официальном сайте столичного клуба.

Трудовое соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.

«Я глубоко благодарен за доброту и уважение, проявленные ко мне и моей семье. С самого первого дня болельщики поддерживали меня и давали мне почувствовать, что меня ценят, и это то, что я буду помнить всегда. Я искренне желаю всем всего самого наилучшего», — указано в открытом письме футболиста.

Футболист перешел в московский клуб в летнее трансферное окно 2021 года из «Милана» и провел в составе «Динамо» четыре полноценных сезона. За это время он сыграл 78 матчей и дважды завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне национального первенства «Динамо», которое летом 2025 года возглавил Валерий Карпин, после пяти сыгранных туров идет на 11-м месте в турнирной таблице, набрав пять очков. В следующем туре команда 23 августа сыграет с «Пари Нижним Новгородом», игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Ранее Артем Дзюба в день рождения сделал заявление о своей карьере.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
