Дзюба в день рождения сделал заявление о своей карьере

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в день своего рождения в эфире «Матч ТВ» заявил, что пока не намерен заканчивать карьеру.

«Когда такие мысли были, я садился, сам с собой разговаривал и понимал, что я футбол люблю больше, чем какие‑то другие вещи. Поэтому соблазны сбавить обороты ещё подождут, я хочу еще соревноваться и ощущать этот дух соперничества, для меня это очень важно», — отметил он.

22 августа форварду исполнилось 37 лет.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

После пяти туров РПЛ «Акрон» идет на восьмой позиции, набрав шесть баллов.

Ранее Дзюба опубликовал пост с обращением.