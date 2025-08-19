Российская альпинистка сломала ногу и неделю ждет помощи на высоте семь тысяч метров

Российская альпинистка Наталья сломала ногу на пике Победы в Киргизии и неделю ждет помощи на высоте семь тысяч метров, сообщает Mash.

Наталья получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешала усталость и плохая погода. Наталью укутали в спальный мешок и оставили на горе.

17 августа за Натальей прилетела группа спасателей на вертолете, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку. Еще одна попытка спасения должна состояться 19 августа. Сейчас Наталья находится в разорванной палатке, но живая.

Четыре года назад мужа Натальи парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, супруга Натальи спасти не удалось. Через год Наталья поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее россиянин спас провалившуюся в расщелину японку во время подъема на Эверест.