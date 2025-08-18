Сафонов раскрыл, покинет ли он «ПСЖ»

Сафонов заявил, что планирует продолжать играть за «ПСЖ» на фоне слухов об уходе

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале заявил, что планирует продолжить выступать за французский клуб.

«Было классно вернуться в Париж после отпуска. Это довольно странные ощущения, мне здесь комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой. Мне Париж и нравится жизнь здесь. Сколько я всего успел посмотреть — и еще больше впереди», — написал Сафонов.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

17 августа в первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Нант» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Витинья на 67-й минуте. Забарный начал матч в стартовом составе, Сафонов — на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Сафонов и Забарный стали хорошими друзьями.