Сафонов и Забарный стали хорошими друзьями

Российский футболист французского «ПСЖ» Матвей Сафонов и его украинский одноклубник Илья Забарный стали хорошими друзьями в раздевалке команды. Об этом сообщает ParisNoLimitPSG в соцсетях.

Отмечается, что футболисты вместе летели на соседних креслах на матч за Суперкубок УЕФА против английского «Тоттенхэма», а также начали начали общаться.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

Оба футболиста попали в заявку на матч чемпионата Франции против «Нанта». Игра состоится 17 августа.

Ранее Сафонов провел беседу с украинцем Забарным после его перехода в «ПСЖ».