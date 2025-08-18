На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший игрок РПЛ требует 65 млн евро от ФИФА

Экс-игрок «Локомотива» и «Анжи» Диарра требует от ФИФА компенсации в 65 млн евро
Federico Pestellini/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и махачкалинского «Анжи» Лассана Диарра подал иск против Международной федерации футбола (ФИФА) и Королевской бельгийской федерации футбола (RBFA) с требованием компенсацию в размере €65 млн. Об этом сообщается на сайте юридической фирмы Dupont Hissel.

«Я вынужден вести этот процесс уже более 11 лет. Делаю это и для себя, и ради тех игроков, у которых нет ресурсов, чтобы спорить с ФИФА в настоящих судах. ФИФА и RBFA проиграли дело в Европейском суде, и все предельно ясно!» — говорится в заявлении экс-игрока.

В октябре 2024 года Европейский суд постановил, что некоторые правила ФИФА, которые регулируют трансферы, нарушают законодательство Евросоюза и ограничивают свободу передвижения футболистов.

40-летний Диарра завершил карьеру в 2019 году. Последним его клубом стал французский «ПСЖ». В сезоне-2012/13 он выступал за «Анжи», а в сезоне-2013/14 — за «Локомотив». В 2014 году он самовольно покинул московский клуб, после чего ФИФА обязала игрока выплатить €10 млн за нарушение контракта.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

