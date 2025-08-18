«Спартак» близок к подписанию латиноамериканского футболиста

Колумбийский защитник «Галатасарая» Карло Куэста близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает аккаунт Cimbom Parcali в социальной сети X (ранее Twitter).

Утверждается, что красно-белые опередили бразильский »Васко да Гама» в борьбе за 26-летнего футболиста. Куэста дал согласие на переход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и в ближайшее время «Спартак» завершит его трансфер.

В прошлом сезоне колумбиец провел девять игр за «Галатасарай», в которых не отметился результативными действями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Куэсты в €7 млн.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Спартак» опустился в зону стыковых матчей.