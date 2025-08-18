«Хочу испытать себя против лучшего борца с Кавказа»: боец UFC бросил вызов Чимаеву

Нидерландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ренье де Риддер в своих социальных сетях заявил о готовности сразиться с обладателем пояса в среднем весе россиянином Хамзатом Чимаевым.

«Я уже дрался с лучшим американским борцом. Теперь мне интересно испытать себя против лучшего борца с Кавказа», — написал де Риддер.

В мае 2025 года нидерландец выиграл у Бо Никала техническим нокаутом. Одним из претендентов на пояс де Риддер стал после победы над австралийцем Робертом Уиттакером раздельным решением.

В ночь на 17 августа представляющий ОАЭ Чимаев одержал победу южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Новоявленный чемпион установил рекорд UFC по количеству нанесенных ударов за бой — 529, а также стал вторым спортсменом в истории UFC по времени контроля соперника в партере.

Таким образом, 31-летний Чимаев одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения. Дю Плесси, которому также 31 год, проиграл третий бой в своей карьере, при этом выиграл он 22 поединка.

Ранее Чимаева отказались считать российским чемпионом UFC.