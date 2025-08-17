Чимаева отказались считать российским чемпионом UFC

Боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян отказался считать Хамзата Чимаева российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит Sports.ru.

«Чимаев не представляет Россию. Думаю, его нельзя назвать российским чемпионом. Логично же — он выходит под флагом другой страны, не выходит под флагом России», — заявил Ян.

Чимаев — российский боец, представляющий ОАЭ. В ночь на 17 августа он одержал победу южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Таким образом, 31-летний Чимаев одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения. Дю Плесси, которому также 31 год, проиграл третий бой в своей карьере, при этом выиграл он 22 поединка.

Первый поединок в смешанных единоборствах (MMA) Чимаев провел 26 мая 2018 года. Бой завершился в начале второго раунда. Чимаев победил техническим нокаутом. До боя с Дю Плесси Чимаев выходил в октагон 26 октября 2024 года и победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби. Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема.

Ранее Рамзан Кадыров поздравил Чимаева с завоеванием титула UFC.