«Монако» Головина стартовало с победы в новом сезоне чемпионата Франции

«Монако» обыграло «Гавр» со счетом 3:1 в первом туре чемпионата Франции
Panoramic/Global Look Press

«Монако» обыграло «Гавр» в матче первого тура нового сезона чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 32-й минуте вратарь «Гавра» Готье Льорис отправил мяч в свои ворота. На 61-й минуте преимущество удвоил Эрик Дайер. На 67-й минуте Рассул Ндиайе отыграл один мяч, а на 74-й — Манес Аклиуш установил окончательный результат.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.

В прошлом сезоне «Монако» завершило чемпионат на третьем месте, набрав 61 очко. «Гавр» спасся от вылета в последнем туре: у коллектива 34 балла и 15-е место.

Во втором туре «Монако» сыграет в гостях с «Лиллем». Эта встреча состоится 24 августа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Спартак» и «Зенит» сыграли результативную ничью в матче РПЛ.

Футбол. Чемпионат Франции
