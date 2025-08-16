В «Зените» объяснили, почему команда не побеждает в чемпионате

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда испытывает проблемы в нынешнем сезоне из-за неоптимального сочетания защитников. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нино для нас — это ключевой игрок, ему пришлось пропустить матч из-за травмы, наша основная связка прошлого сезона Нино — Эракович пока не готова. Место в стартовом составе может занять и Алип, и Дркушич, так что у нас нет стабильной пары обороны. Первый гол — это ошибка Мантуана, который все-таки больше атакующий игрок. По ходу матча приходится нам идти на перестановки, так складываются игры, что у нас много изменений, много ротации», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

