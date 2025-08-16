В «Зените» поблагодарили болельщиков «Спартака»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» поблагодарил собравшихся на трибунах зрителей за поддержку. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Хочется поблагодарить болельщиков за атмосферу на стадионе, игрокам приятно выступать при полных трибунах. Понятно, что болельщики поддерживали больше хозяев, но это все равно позитивно влияет на эмоциональную составляющую игры», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее сообщалось, что Деян Станкович отсутствует на пресс-конференции после матча «Спартак» — «Зенит».