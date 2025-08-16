Губерниев: «Зенит» выиграет, а Станковича уволят

Губерниев заявил, что Станковича уволят из «Спартака» после матча с «Зенитом»

Журналист «Дмитрий Губерниев заявил, что тренера московского «Спартака» Деяна Станковича уволят после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат».

«Зенит» выиграет, а Станковича уволят. И тогда «Спартаку» нужно назначать Талалаева или Шалимова. Иначе продолжится агония, если Станковича не уволят или поставят очередного Румпельштильцхена», — сказал Губерниев.

В ближайшем туре состоится встреча между «Спартаком» и «Зенитом». Игра в рамках 5-го тура РПЛ пройдет 16 августа, команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.

Лидирует в чемпионате России московский «Локомотив» , имея в активе 12 очков, на втором месте идет «Краснодар» с девятью очками, замыкают тройку самарские «Крылья Советов», набрав восемь баллов.

Ранее журналист «Матч ТВ» призвал «Спартак» назначить россиянина на пост главного тренера.