Журналист «Матч ТВ» призвал «Спартак» назначить россиянина на пост главного тренера

Журналист «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что московский «Спартак» должен тренировать россиянин, передает «РГ».

«На мой взгляд, «Спартак» запутался в иностранцах. Считаю, «красно-белых» должен тренировать россиянин. В «Спартаке» должен работать человек, который знает, что такое спартаковские традиции», — сказал Черданцев.

В ближайшем туре состоится встреча между «Спартаком» и «Зенитом». Игра в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 16 августа, команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.

Лидирует в чемпионате России московский «Локомотив» , имея в активе 12 очков, на втором месте идет «Краснодар» с девятью очками, замыкают тройку самарские «Крылья Советов», набрав восемь баллов.

Ранее тренеру «Спартака» Деяну Станковичу предсказали скорое увольнение.