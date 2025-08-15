«Можно увидеть обреченность»: тренеру «Спартака» Станковичу предсказали скорое увольнение

Тренер Балахнин: Станкович ничего не может сделать со «Спартаком»

Известный российский тренер Сергей Балахнин признался, что видит обреченность в последних действиях главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Честно говоря, он все чувствует и понимает, к чему все идет. А самое главное – ничего не может сделать с командой. В его действиях можно увидеть какую-то обреченность. Про «Спартак» всегда говорят, болельщиков масса, многие не равнодушны, да и врагов достаточно. Поэтому все обсуждают и говорят про команду», — отметил он.

10 августа появилась информация, что «Спартак» начал поиски замены для Станковича в случае его увольнения.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» в чемпионате России. Встреча завершилась со счетом 2:4. В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

12 августа «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» во втором туре Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

Ранее Станковича назвали ненужным клубу.