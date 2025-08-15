На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Антона Миранчука пригласили в «Локомотив»

Защитник Ненахов заявил, что ждет Антона Миранчука в «Локомотиве»
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в интервью Legalbet заявил, что был бы рад возвращению Антона Миранчука в команду.

«Скажу так, мы будем рады видеть Антона у себя, здесь, в «Локомотиве». Если он правда хочет вернуться в чемпионат России, надеюсь, что придет именно к нам», — заявил Ненахов.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

Ранее тренера «Спартака» назвали ненужным клубу.

Футбол. Чемпионат России
