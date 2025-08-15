Первая ракетка мира Соболенко проиграла в 1/4 финала престижного турнира

Первая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, не смогла выйти в полуфинал турнира серии WTA-1000 в американском городе Цинциннати.

Белорусская спортсменка в матче четвертьфинала турнира проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Встреча, которая длилась 1 час 15 минут, завершилась в двух сетах с результатом 1:6, 4:6.

Соболенко четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Рыбакиной 11 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Таким образом, Соболенко не сумела защитить титул — в прошлом сезоне именно она выиграла «тысячник» в Цинциннати. Рыбакина в полуфинале сразится с польской теннисисткой Игой Швентек, которая переиграла в четвертьфинале россиянку Анну Калинскую.

Соболенко — победительница трех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021; победительница 26 турниров WTA (из них 20 — в одиночном разряде).

Ранее появилась информация, что Карен Хачанов вернется в топ-10 лучших теннисистов.