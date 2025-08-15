На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран ЦСКА не исключил, что Станковича уволят при поражении от «Зенита»

Экс-игрок Тарасов оценил шансы увольнения Станковича из «Спартака»
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» и московского ЦСКА Иван Таранов не исключил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович может покинуть свой пост, если столичная команда проиграет петербургскому «Зениту». Его слова приводит «Советский спорт».

«В «Спартаке», конечно, исторически чаще менялись тренерские составы. Я думаю, все-таки, в случае поражения, или одна, или другая сторона, я имею в виду или Станкович, или руководство красно-белых приблизят себя еще на один шаг к тому, чтобы что-то изменить в клубе», — отметил он.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоится 16 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит для футболистов в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича в нынешнем сезоне набрал четыре очка в четырех матчах Российской премьер-лиги и расположился на 11-й позиции в турнирной таблице, а на групповой стадии Кубка страны имеет четыре балла после двух туров и располагается в своей подгруппе на второй позиции.

Ранее ветеран «Спартака» назвал причину неудач команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами