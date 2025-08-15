Ветеран ЦСКА не исключил, что Станковича уволят при поражении от «Зенита»

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» и московского ЦСКА Иван Таранов не исключил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович может покинуть свой пост, если столичная команда проиграет петербургскому «Зениту». Его слова приводит «Советский спорт».

«В «Спартаке», конечно, исторически чаще менялись тренерские составы. Я думаю, все-таки, в случае поражения, или одна, или другая сторона, я имею в виду или Станкович, или руководство красно-белых приблизят себя еще на один шаг к тому, чтобы что-то изменить в клубе», — отметил он.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоится 16 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит для футболистов в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича в нынешнем сезоне набрал четыре очка в четырех матчах Российской премьер-лиги и расположился на 11-й позиции в турнирной таблице, а на групповой стадии Кубка страны имеет четыре балла после двух туров и располагается в своей подгруппе на второй позиции.

Ранее ветеран «Спартака» назвал причину неудач команды.