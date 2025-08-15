«Нет игры»: ветеран «Спартака» назвал причину неудач команды

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о влиянии поведения главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на команду. Сербский специалист ушел с трибуны, где смотрел матч из-за дисквалификации, после пропущенного в концовке мяча от махачкалинского «Динамо» в матче Кубка России. Однако после этого спартаковцы успели отыграться в добавленное время (1:1), но уступили в серии послематчевых пенальти.

«Сразу пошли разговоры, что он вроде как не верит в команду… Все это, однозначно, лирика. Человек эмоциональный. Соперник забил в концовке, что-то внутренне его возмутило. Я не вижу, что в этом уходе проявилось его, как говорят, неверие. Вижу, что он верит, трудится, работает над командными действиями. Но есть проблемы. Бывает, что проигрываешь в один-два мяча, но показываешь игру. У «Спартака» сейчас игры нет, и Станкович это понимает, ищет какие-то варианты, схемы. Но пока те футболисты, на которых он рассчитывает, не могут найти какое-то футбольное взаимопонимание. Конечно, с него спрашивают, потому что он работает уже второй год. А что он ушел – это просто эмоции. Он профессиональный человек. Другое дело, что руководство требует от него результат, а результата нет», — отметил Деменко.

«Спартак» набрал всего четыре очка в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги, а в пятой игре команда Станковича встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

