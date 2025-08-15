На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Правильный шаг»: Акинфеев о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Александр Вильф/РИА Новости

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев похвалил голкипера Матвея Сафонова за решение уехать во французский «ПСЖ». Его слова приводит издание «Известия».

«Мотя молодой. И выбрал такой путь. Играет или не играет, но он уже победитель Лиги чемпионов. И на конкретном этапе карьеры сделал правильный шаг. Если бы мне было 25, может быть, я сейчас по-другому мыслил бы. Но когда почти 40, куда ты уедешь?» — заявил он.

Сафонов перешел во французский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. Летом 2025 года вместе с командой он выиграл Суперкубок УЕФА. В поединке «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25, сражался с победителем Лиги Европы — лондонским «Тоттенхэмом». До 85-й минуты парижская команда уступала со счетом 0:2, однако сумела сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где оказалась точнее — 4:3.

Сафонов провел матч на скамейке запасных, в воротах сыграл новичок клуба Лука Шевалье.

Всего на счету Сафонова пять трофеев в «ПСЖ»: также он выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов.

12 августа появилась информация, что «ПСЖ» все еще намерен расстаться с Сафоновым, чтобы минимизировать имиджевые риски для перешедшего в клуб украинского защитника Ильи Забарного.

Ранее ветеран «Краснодара» оценил решение Сафонова остаться в «ПСЖ».

