Ветеран «Краснодара» оценил решение Сафонова остаться в «ПСЖ»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время своей карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы бывшего вратаря краснодарцев Матвея Сафонова в конкуренции с купленным этим летом «Пари Сен-Жермен» у «Лилля» Люка Шевалье.

«Конкуренция, однозначно, будет – никаких проблем. Тем более Матвей уже год в команде. Другое дело, когда нет доверия, все-таки сложновато. Хочется иметь больше игровой практики, а тут берут другого вратаря. Но Матвей правильно сделал, сказав, что хочет конкурировать с другим вратарем за место первого номера. А как там дальше получится, покажет время. Это лучший вариант для Сафонова сейчас. Уверен, он может справиться. Это вопрос доверия», — считает Деменко.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» год назад и провел за парижский клуб 17 матчей, выиграв четыре трофея. Перед нынешним сезоном стало известно, что бывший основной голкипер клуба Джанлуиджи Доннарумма уйдет, но первым номером станет приобретенный у «Лилля» Люка Шевалье. Он уже отыграл в Суперкубке УЕФА, пропустив два мяча от английского «Тоттенхэма», но выиграв серию пенальти. Сафонов остался в запасе, завоевав пятый титул в французском клубе.

