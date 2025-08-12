«ПСЖ» все еще намерен избавиться от Сафонова из-за перешедшего украинца

Французский «ПСЖ» все еще намерен расстаться с российским вратарем Матвеем Сафоновым, чтобы минимизировать имиджевые риски для перешедшего в клуб украинского защитника Ильи Забарного. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Забарный — один из тех, кого Энрике очень хотел заполучить. «ПСЖ» сделает все, чтобы он чувствовал себя как дома. Однако украинцы очень бдительно относятся к спортивной символике с самого начала СВО. У Забарного будут проблемы в своей стране, если его снимки будут сделаны в соучастии с Сафоновым. «ПСЖ» этого не хочет», — рассказал собеседник агентства.

Официально «ПСЖ» объявил о трансфере Забарного 12 августа. 7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал Забарному избавиться от российского вратаря Сафонова, из-за которого украинец отказался переходить в клуб в зимнее трансферное окно.

«ПСЖ» действительно попытался убрать Сафонова из команды. 2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

12 августа появилась информация, что Сафонов отказался покидать «ПСЖ».

Ранее Забарный не стал подписываться на Сафонова в соцсетях.