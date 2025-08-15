На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
16-летняя пловчиха рассказала, как в другом виде спорта ее выгнали из-за веса

Пловчиха Степанова: в детстве меня выгнали из спортивной гимнастики из-за веса
Максим Богодвид/РИА Новости

16-летняя российская пловчиха Милана Степанова рассказала, что в детстве ее выгнали из спортивной гимнастики из-за лишнего веса. Слова спортсменки приводит РИА Новости.

«Начала заниматься плаванием в пять лет. До этого занималась спортивной гимнастикой, но меня выгнали, потому что я была полненькая. Многие считали, что в плавании не добьюсь результатов из-за лишнего веса. Сейчас это уже не скажешь — я вытянулась, изменилась. Я влюбилась в плавание», — заявила Степанова.

Юная пловчиха уже успела завоевать серебряную медаль чемпионата мира: в эстафете 4х100 метров в Сингапуре Степанова плыла в предварительном заплыве и помогла команде выйти в финал.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта. В их активе 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них был наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя было публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь шла о национальном флаге.

Ранее шестикратный чемпион мира по плаванию обрадовался россиянам на ЧМ.

Летние виды спорта
