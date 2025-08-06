Шестикратный чемпион мира: с возвращением российских пловцов лично мне стало интересней

Шестикратный чемпион мира по плаванию Цинь Хайян обрадовался возвращению российских пловцов на чемпионат мира, передает «Матч ТВ».

«Я считаю, что Россия всегда отличалась высоким теоретически уровнем в плаванье и многократно завоевывала титулы чемпионов мира. Российские пловцы очень сильные, и с их возвращением лично мне стало интересней», — сказал китайский пловец.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта. В их активе 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них был наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя было публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь шла о национальном флаге.

Ранее World Aquatics в обзоре последнего дня ЧМ проигнорировала победы россиян.