Стало известно, где сборная России сыграет с Иорданией

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Иордании в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Поединок состоится на стадионе московского «Спартака» «Лукойл Арена» 4 сентября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Также в 2025 году национальная команда проведет матчи с Катаром, Ираном, Боливией, Перу и Чили.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

