Ветеран сборной России назвал плюс для Сафонова в победе «ПСЖ» в Суперкубке

Экс-футболист Деменко: рад, что Сафонов выиграл еще один трофей
Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время своей профессиональной карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о победе «Пари Сен-Жермен» в матче за Суперкубок УЕФА и порадовался за российского голкипера Матвея Сафонова, завоевавшего свой уже пятый трофей в составе французского клуба.

«Если бы Матвей в какой-то момент этого матча вышел на поле, было бы гораздо приятнее. Шевалье – видно, что еще молодой парень. Не сказать, что это прямо супервратарь. С другой стороны, откуда? Это его первый матч за еврокубок на самом деле. А если брать матч, то «ПСЖ» в концовке где-то повезло – не достоял «Тоттенхэм». Рад за Матвея, что еще один кубок у него в коллекции», — отметил Деменко.

«ПСЖ» сумел отыграться в концовке основного времени против английского «Тоттенхэма» со счета 0:2, а затем смог выиграть трофей в послематчевой серии пенальти. Для оставшегося в запасе Сафонова этот титул в «ПСЖ» стал пятым после побед в французской Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции, а также в Лиге чемпионов.

