«Секс-шоп тоже можно»: Губерниев оценил желание Загитовой открыть цветочный магазин

Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал удачи фигуристке Алине Загитовой в открытии цветочного магазина. Его слова приводит Sport24.

«Человек может открыть цветочный салон, магазин, построить жилой комплекс или открыть секс-шоп тоже можно. Из этого она выбрала салон цветов, поэтому пожелаем ей всяческих удач. Что больше всего подходит Загитовой? Алина — девушка талантливая, поэтому может выбрать что угодно», — заявил Губерниев.

12 августа Загитова задумалась об открытии цветочного магазина.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

