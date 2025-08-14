Заслуженный тренер России рассказал, ошибался ли новый голкипер «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом»

Российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что к новому голкиперу «ПСЖ» Люка Шевалье можно предъявить претензии после матча за Суперкубок УЕФА с английским «Тоттенхэмом».

«По второму пропущенному мячу, который влетел в ворота с отскоком от земли, можно предъявить претензии к вратарю. Но отскок всегда коварен, если пробить головой мячом в землю. Иногда голкиперу не хватает реакции. Возможно, это и произошло», — сказал Билялетдинов.

В поединке «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25, сражался с победителем Лиги Европы — лондонским «Тоттенхэмом». До 85-й минуты парижская команда уступала со счетом 0:2, однако сумела сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где оказалась точнее — 4:3.

Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова турецкому «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

Ранее в «ПСЖ» высказались о важности Сафонова в команде.