На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заслуженный тренер России рассказал, ошибался ли новый голкипер «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом»

Тренер Билялетдинов: вратарю «ПСЖ» Шевалье можно предъявить претензии
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что к новому голкиперу «ПСЖ» Люка Шевалье можно предъявить претензии после матча за Суперкубок УЕФА с английским «Тоттенхэмом».

«По второму пропущенному мячу, который влетел в ворота с отскоком от земли, можно предъявить претензии к вратарю. Но отскок всегда коварен, если пробить головой мячом в землю. Иногда голкиперу не хватает реакции. Возможно, это и произошло», — сказал Билялетдинов.

В поединке «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25, сражался с победителем Лиги Европы — лондонским «Тоттенхэмом». До 85-й минуты парижская команда уступала со счетом 0:2, однако сумела сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где оказалась точнее — 4:3.

Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова турецкому «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

Ранее в «ПСЖ» высказались о важности Сафонова в команде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами